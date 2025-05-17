Koparma Cezası 557 BİN 212 Lira

EBER SARISI YETİŞTİĞİ BÖLGELER

Eber sarısı, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber ile Akşehir göllerinin çevresinde bulunan alanlarda yetişiyor. Bu bitkinin koparılması yasak ve zarar verilmesi durumunda 557 bin 212 lira idari para cezası uygulanıyor.

KORUMA FAALİYETLERİ

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında Eber sarısının çiçeklendiği bölgelerde kontrol ve koruma faaliyetleri yürütüyor. Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bölgede bilgilendirmeler de yapıyor.

EBER SARISI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber sarısının koparılması veya herhangi bir yere taşınmasının yasak olduğunu belirtiyor.