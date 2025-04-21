Köpek, Amatör Maçta Kırmızı Kart Aldı

AMATÖR MAÇTA SIRADIŞI ANLAR YAŞANDI

Konya 2. Amatör Küme C Grubu’nda gerçekleştirilen Beyşehir Demirspor – Konya Maliyespor maçı, futbol dışındaki bir konukla hafızalara kazındı. Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanan maçın 18. dakikasında sahaya aniden giren sahipsiz bir köpek, oyunun seyrini değiştirdi.

KÖPEĞE KIRMIZI KART GÖSTERİLDİ

Hakem Murat Balıkçı, saha ortasında yuvarlanarak yatan davetsiz misafiri görünce maçı durdurdu. Ardından köpeğe esprili bir tavırla cebinden çıkardığı kırmızı kartı gösterdi. Saha ekiplerinin sözlü uyarı ve sevgi dolu yaklaşımlarına rağmen köpek yerinden kalkmayınca, hakem yine kırmızı kart gösterdi. Ancak bu jest de işe yaramayınca, hakem köpeği nazik bir şekilde kucaklayarak saha dışına taşıdı.

TRİBÜNLERDEN ALKIŞ YAĞDI

Tribünlerdeki futbolseverler bu alışılmadık olayı alkışlarla karşıladı. Bu kısa boşlukta futbolcular ise kenara geçerek su molası verdi. Karşılaşma, 90 dakikanın sonunda 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.