Köpekten KUDUZ Tespit Edildi, Karantina!

HAYVAN HASTALIĞI TESPİT OLDU

Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, çevrede bulunan bir tilkiyle boğuşma sırasında ciddi bir olay yaşadı. Bir süre sonra köpeğin telef olduğunu fark eden besici, durumu hemen yetkililere bildirdi.

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Ekipler, köpekten alınan numuneleri inceledikten sonra kuduz virüsü tespit etti. Bu durumun ardından belde karantinaya alındı ve girişine, “Bu köyde kuduz hastalığı vardır” yazılı bir tabela konuldu. Ayrıca, sağlık ekipleri besicinin tüm hayvanlarını olası bir hastalığa karşı aşıladı.

