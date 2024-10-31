Köprü Çökmesi: 7 Ölü, Onlarca Yaralı

SEÇİM KAMPANYASINDA TRAJEDİ

Jakarta Globe gazetesinin aktardığına göre, seçim kampanyası sürecinde Banda adalarını ziyaret eden Andi Munaswir’i karşılamak amacıyla deniz kenarındaki bir köprüyü kalabalık destekçi grubu kullandı. Ancak, kalabalığın ağırlığına dayanamayan köprü dün çökerek büyük bir faciaya neden oldu. İlk verilere göre, köprünün çökmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası yaralanan kişiler, derhal hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahalelerde bulunarak yaralıların tedavi sürecini başlattı. Bu üzücü olay, seçim döneminin getirdiği yoğunlukla birlikte, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.