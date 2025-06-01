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Köprü Ve Otoyollar Ücretsiz Olacak

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KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramda devlet işletmeleri altında bulunan köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00’dan itibaren 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar, yap-işlet-devret projeleri dışında olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz sağlanacak.

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ DE ÜCRETSİZ

Aynı zamanda, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00’dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleri ile belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak sunulacak.

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