Köprüde Soyunan Kadın Gözaltına Alındı

OLAYIN GELİŞİMİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kıyafetlerini çıkartarak korkuluklara çıkan Alya A. (30), çevredeki vatandaşlar tarafından ikna edilerek köprüden indirildi. Hemen ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kadıköy’de yakalanan şüphelinin poliste toplam 14 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olay, dün akşam saat 22.15 sularında gerçekleşti. İddiaya göre, Alya A., annesine ait olan 10 PT 740 plakalı aracıyla köprüye geldi ve burada kıyafetlerini çıkarttı. Çevredeki sürücüler, Alya A.’yı ikna ederek ona aracına binmesini sağladı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞİ HAREKETE GEÇTİ

Olay sonrasında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek Alya A.’nın kimliğini belirledi. Ardından Sancaktepe’deki evi ve Ümraniye’de yaşayan ailesinin evine giden polis, devam eden çalışmalar neticesinde Alya A.’yı Kadıköy Erenköy Mahallesi’nde yakaladı.

SUÇ KAYITLARI VE CEZALAR

Gözaltına alınan Alya A.’nın emniyetteki ifadesinde, yakın zamanda babasını kaybettiği için böyle bir eylemde bulunduğunu beyan ettiği kaydedildi. ‘İntihara teşebbüs’, ‘hayasızca hareketler’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ gibi suçlardan işlem yapılan Alya A., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareketleri nedeniyle toplamda 993 lira ceza kesildi. ‘Yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek’ maddesinden de 993 lira para cezası uygulandı. Böylece, Alya A. toplamda bin 986 lira idari para cezası almış oldu.