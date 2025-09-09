Köprüler Özelleştiriliyor Mu? Dikkat!

ÖZELLEŞTİRME İDDİALARI VE KÖPRÜLER

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprüler ve otoyollar üzerinden özelleştirme iddiaları gündeme geldi. Dış basında yer alan bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil olmak üzere en az 9 paralı yolun özelleştirilmesi planlanıyor. Bu süreç, Türkiye tarihinin en büyük özelleştirmesi olabiliyor.

GEÇMİŞTEKİ İHALELERİN DURUMU

Köprü ve otoyol özelleştirmeleri ile ilgili yapılan değerlendirmede, 2012 yılında 2 bin kilometrelik otoyolların işletilmesi için sunulan 5.7 milyar dolarlık teklifin yetersiz bulunarak iptal edildiği belirtiliyor. Bu süreçteki özelleştirmelerin büyüklüğü dikkate alındığında, yapılan iddiaların daha dikkatle ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

RUTİN BİR SÜREÇ OLDUĞU AÇIKLANDI

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dış basında çıkan özelleştirme haberleri aslında sıradan bir durum olarak değerlendiriliyor. Özelleştirme İdaresi’nin zaman zaman bu konuda danışmanlık hizmeti aldığı, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine dair planların uzun yıllardır gündemde olduğu ifade ediliyor. Alınan danışmanlık hizmetleri sırasında elde edilen verilerin olumlu olması durumunda özelleştirmenin gerçekleşebileceği, ancak yıllardır devam eden planların henüz hayata geçirilmediği kaydediliyor.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprülerden geçiş, iki yönlü olarak ücretlendirilmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücretleri, 1. sınıf araçlar için 47 lira, 2. sınıf araçlar için 60 lira, 3. sınıf araçlar için 134 lira, 4. sınıf araçlar için 265 lira, 5. sınıf araçlar için 351 lira ve 6. sınıf araçlar için 20 lira olarak belirlenmiş durumda.