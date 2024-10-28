“Köprüye Çarpan Otobüste 11 Ölü”

KAZANIN NEDENİ VE SONUÇLARI

Ankara’nın Polatlı ilçesi çevresinde 9 Ağustos 2024 sabahında meydana gelen kazada, köprü ayağına çarpan otobüste 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Bu olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın otobüs şoförü Çetin Karayel’in şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaması sebebiyle gerçekleştiği ifade ediliyor.

ŞOFÖRÜN HATALARI

Raporda detaylı bir şekilde belirtildiği üzere, şoförün dikkat eksikliği ve trafik kurallarına riayet etmemesi, bu elim kazanın temel sebepleri arasında yer alıyor. Bu tür durumların önüne geçilmesi için şoförlerin trafik kurallarına uygun şekilde hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor.