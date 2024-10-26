Korelİ Asker Gerilimi: Zelenski Ve Putin

ZELENSKİ’DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın 27-28 Ekim tarihlerinde Kuzey Koreli askerleri Kursk cephesine aktarmasının öngörüldüğünü belirtti ve uluslararası toplumdan Moskova’ya karşı ilave önlemler almasını talep etti. Bu yaz aylarında, Ukrayna’nın Donetsk bölgesine yönelik Rus saldırılarını durdurma ümidiyle Rusya’nın Kursk bölgesinde işgal operasyonu gerçekleştirdiği biliniyor. Halihazırda Kursk, kısmen Ukrayna kontrolü altında bulunuyor.

PUTİN’DEN CEVAP

BRICS zirvesinde bu konuya değinen Putin, “Batı’da Rusya topraklarına ayak basan Kuzey Kore askerlerinin uydu görüntülerine yer verilmeye başlandı. Uydu görüntüsü ciddi bir iş. Var dediklerine göre vardır bir aslı” ifadeleriyle durumu daha da karmaşık hale getirdi.