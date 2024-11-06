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Korkunç İddia! Dilan’ı Kaçırıp Attılar

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Abdulhamithan Mahallesi’nde 4 Kasım tarihinde gerçekleşiyor. İddialara göre, 17 yaşındaki Dilan Bayır okul çıkışında 4 kişi tarafından zorla bir araca bindiriliyor. Araçla okulun çevresinden hızla uzaklaşan kişilerin, genç kızı kırsal bir alandaki inşaat alanına götürdüğü ifade ediliyor. Daha sonra Dilan’ın darp edilerek üçüncü kattan aşağıya atıldığı iddia ediliyor. Olay sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi kırıklar olduğu bildiriliyor. Yoğun bakımda süren tedavisinin devam ettiği öğreniliyor.

AİLESİNDEN İFADALAR VE TALEPLER

Olayı gözyaşlarıyla aktaran ve kızına bunu yapanların en ağır cezayı almasını isteyen Şenay Bayır, “Benim kızım dün okula saat 7’de gitti ve akşam eve bir daha dönmedi. Kızımı 4 kişi sürükleyerek zorla arabaya bindirmiş ve inşaata kaçırıp 3. kattan aşağıya atmış. Kimin yaptığı hakkında bir bilgim yok. Emniyet güçleri ise şahısların yakalandığını söylüyor ama bizlere bilgi vermiyorlar. Ben kızımı bu hale getirenlerin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Okuldan veya dışarıdan kimseyse öğrenmek istiyorum. Kızımın durumu şuan çok kötü” dedi.

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