Korkunç Yenidoğan Çetesi Konuşmaları Ortaya Çıktı**

YENİDOĞAN ÇETESİ ÜYELERİNİN ŞOK EDİCİ KONUŞMALARI

Yenidoğan çetesi üyelerine ait kan donduran diyaloglar, yapılan polis dinlemelerine yansıdı. Üyelerin, “bebeğin ölecek” ifadeleriyle kahkahalarla duydukları durumu alay konusu tutmaları dikkat çekiyor. Ebeveynlerin bebeklerinin hayati tehlikesini ciddiye almayan çeteye üye bireyler, “Tuğçe kalbini hissedemiyorum. Zayıf atıyor demekle çocuk öldü aynı şey mi?” gibi sözlerle durumun ciddiyetini göz ardı ediyor. İşte, SGK’dan yasa dışı yollarla para elde eden çetenin gerçekleştirdiği olaylarla ilgili yeni konuşma kayıtları.

İLGİSİZ YAKLAŞIMLARIYLA YENİDOĞAN AİLELERİYLE DALGA GEÇİYORLAR

Yenidoğan aileleriyle dalga geçen çete üyeleri, konuşmalarında aralarında arkadaşça bir diyalog kurdu. Bu sırada Hakan Doğukan Taşçı’nın, “Bu niye bana gülerek bilgi veriyor?” dediği bir kadının yasını tutarken gülmesi dikkat çekti. Hakan Doğukan Taşçı, “Kadına gülerek dedim ki ‘ilaçla buraya kadar çok devam edemez.'” diyerek gülerek cümle kurdu. O sırada o aile, kendi bebeklerini güvenle emanet ettikleri hemşire ve doktora güveniyordu.

ÖLÜMÜ FARK ETMEME CENAZESİ!

Başka bir konuşmada Tuğçe Toptemel, durumun kötüleştiğini ifade ederken Hakan Doğukan Taşçı’nın soruları ciddiyeti sorguladı. Tuğçe, “Bu bir anda kötüleşti şimdi, kalp atımı yok gibi bir şey yani…” ifadelerini kullanmasıyla birlikte Hakan Doğukan Taşçı’nın da “Şaka mı yapıyorsun ya, video at bakayım renginden bir şey anlaşılmıyor.” dediği kaydedildi. İkili, yoğun bakımda bir bebeğin ölümü hakkında konuşurken, situasyonun ciddiyetine varamadıkları anlaşılıyor.

KENDİLERİNİ KORUMAK İÇİN GELİŞEN YETKİSİZ STRATEJİLER

Konuşmalar sırasında çete üyeleri, bebeğin öldüğünü anlamadıklarını dile getirdi. Hakan Doğukan Taşçı’nın, “Tuğçe, çocuğun öldüğünü anlamayacak kadar salak mısınız?” sorusu, bilgi eksikliğini gözler önüne seriyor. “Ben dedim ama… Kaç kere direkt seni aradım kalbi yok hissedemiyorum dedim.” diyen Tuğçe tekrar etmesine karşın durumu kurtarma çabası içinde oldu. Fırat Sarı’nın, “Sakin ol. Sen ona entübe yap. Canlandırma yap, adrenalin yap…” dediği diyalog da çetenin panik anlarının bir yansıması olarak kaydedildi.