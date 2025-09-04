Korsanlar Dev Şirketlere Saldırdı!

BİLGİSAYAR KORSANLARINDAN SALDIRI

Türkiye’deki birçok firmaya anlık web bildirimi hizmeti sunan bir şirket, bilgisayar korsanlarının saldırısına maruz kaldı. Bu sistem aracılığıyla cep telefonlarına bildirim ve mesajlar gönderildi. Firma, yaşanan duruma ilişkin gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

FENERBAHÇE’DEN GELEN DUYURU

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından konuya dair bir açıklama yaptı. Kulüp, “Bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir” şeklinde bir bilgi verdi.

İŞ BANKASI’NDAN AÇIKLAMALAR

İş Bankası ise Nays uygulamasından gelen sahte bildirimler hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada durumun, mesaj gönderen ve çok sayıda kurum ile kuruluşa hizmet veren bir şirketin uygulamasında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.