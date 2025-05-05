KOSGEB Destek Programı Başladı: 20 Milyon TL

KOSGEB’İN KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI’NIN İKİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracat kapasitelerini artırmak için Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın ikinci başvuru dönemini başlatıyor. Başvurular 2 Mayıs 2025 tarihinde alınmaya başlamış olup, 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bu program, KOBİ’lere 20 milyon TL’ye kadar kredi üst limiti sunuyor. Finansman, 36 aya kadar vade ile 20 puanlık faiz/kâr payı desteğiyle sağlanıyor. Destek, geri ödemesiz faiz/kâr payı modeli üzerinden işletmelere sunuluyor. Program dahilinde makine-teçhizat alımı, kurumsal yazılım giderleri, personel maaşları, eğitim, danışmanlık, test, pazarlama hizmetleri ve işletme sermayesi ihtiyaçları gibi birçok alan karşılanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapabilmek için işletmelerin limited veya anonim şirket statüsünde olmaları gerekiyor. Hızlı büyüyen işletme statüsü tercih sebebi olsa da, Ar-Ge projesini tamamlamış, Ar-Ge merkezi veya Teknopark’ta faaliyet gösteren ya da TÜBİTAK destekli proje yürütmüş işletmeler için bu şart aranmıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE TAKVİM

Başvurular, 2 Mayıs 2025 tarihinden başlayıp 30 Haziran 2025’e kadar KOSGEB’in resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. İşletmeler, sisteme kayıt olup “Kapasite Geliştirme Destek Programı” başvuru menüsünden gerekli belgeleri yüklemeleri gerekiyor. Projenin süresi 24 ay, kredi vadesi ise azami 36 ay olarak belirlenmiş. Detaylı bilgi almak için KOSGEB İl Müdürlükleri ile iletişime geçilebilir.