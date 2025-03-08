Kostic’e 2+1 Yıllık Teklif Yapıldı

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER PLANI

Fenerbahçe, geçen yaz transfer döneminde Juventus’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic ile dikkatleri üzerine çekiyor. Son haftalarda form grafiği yükselen 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı lacivertli takımda 25 maça çıkarak 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiliyor. Bu başarı, teknik direktör Jose Mourinho’nun da vazgeçemediği isimler arasına girmesine sebep oldu.

JUVENTUS’A YENİ TEKLİF YOLDA

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre, Mourinho’nun kadrosunda görmek istediği Kostic için Fenerbahçe yönetimi harekete geçiyor. Sarı lacivertlilerin, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Kostic’i takımda tutmak amacıyla Juventus’a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için hazırlık içinde olduğu ve Filip Kostic’e de 2+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edeceği belirtildi. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili daha somut gelişmelerin yaşanacağı ifade ediliyor. Ayrıca Kostic’in 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun bulunduğu hatırlatıldı.