Köyünde Zeytinyağı Tesisini Açtı!

DEVLET DESTEĞİYLE YENİ TEKNİK YATIRIM

Osmaniye’deki köyünde devlet desteğiyle zeytinyağı üretim tesisi kuran iş insanı Ayşe Pınar Tümüklü, kendi markasını oluşturarak hem iç hem de dış pazardaki tüketicilere ulaşmayı amaçlıyor. Gaziantep’te bir mobilya firmasının yönetim kurulu başkanı olan Tümüklü, doğduğu Osmaniye’nin Şekerdere köyünde yetişen zeytinleri ekonomiye kazandırmak için yatırım yapmaya karar verdi. Zeytinyağı üretim tesisi kurmak üzere hazırladığı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na başvuran Tümüklü, hibe alarak tesisini kurdu. Geçen ay faaliyete geçen üretim tesisi, yöre halkından 15 kişiye istihdam sağlıyor ve zeytinlerini hasat eden çiftçilere sıkım hizmeti veriyor. Tümüklü, markalaşma çalışmalarını sürdürüyor ve kendi zeytinyağını hem iç hem de dış pazara sunmayı hedefliyor.

MARKALAŞMA VE İHRACAT HEDEFLERİ

Ayşe Pınar Tümüklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye’nin zeytinyağında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Markalaşma sürecine ağırlık verdiklerini ifade eden Tümüklü, “Tesisimizde şu an sıkım bölümü çalışıyor. Çiftçilerin zeytinleri, zeytinyağına dönüştürülüyor. Makine ve ekipmanlarımızı kısa sürede temin edip zeytinyağlarımızı şişelemeye başlayacağız.” dedi. Tümüklü, farklı bölgelerden gelen istihdam taleplerine katkı sunarak, tesislerinde çalışan 15 kişiden 10’unun kadın olduğunu ve hepsinin köyden olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür tesislerin bölgede artmasını ve Osmaniye’nin zeytinyağında marka olmasını hedefliyor.

ULUSLARARASI İLETİŞİM VE İHRACAT ÇABALARI

Tümüklü, iç ve dış pazardaki tüketicilere ulaşma hedefleri hakkında da bilgiler paylaştı. “Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Norveç, İngiltere ve Somali’ye yağ numuneleri gönderdik. Bunların haricindeki bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor.” diyen Tümüklü, amacının bölgelerinin zeytinleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamak ve ihracat gerçekleştirmek olduğunu belirtti.