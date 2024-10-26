“Köyüne Dönerek Ailesini Rahatlattı”

GENÇ KİŞİ İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Gümüşhane’de borçları olduğu öğrenilen ve kız arkadaşıyla erkek kardeşine intihar edeceğini bildiren 25 yaşındaki Mehmet Ali T., gece saatlerinde traktörüyle Akbaba köyü göletinin kenarına geldi. Cep telefonunu traktörünün içinde bıraktıktan sonra kayıplara karışan gençten uzun bir süre haber alınamayınca yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine iletti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, intihar edeceğini söyleyen genci aramak için Akbaba köyü göleti ve çevresinde çalışmalarına girişti. İki gün boyunca devam eden aramalar sonucunda, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri ile iz takip köpekleri, göletin karşısında bulunan Kelkit-Köse karayolu üzerinde yoğunlaştırdı. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle Muhammet Ali T.’nin en son Erzincan ilindeki otobüs terminalinde görüldüğü belirlendi.

HAYATTA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Muhammet Ali T.’nin intihar amacıyla Erzincan’a gittiği ve hala hayatta olduğunun öğrenilmesi üzerine gölet çevresindeki arama çalışmaları sona erdi. İHA tarafından aktarılan habere göre, genç, kendisini gören ve ailesini üzmek istemediğini belirtmesinin ardından akşam saatlerinde köyüne geri döndü.