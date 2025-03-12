Kral Kaybederse Reytinglerde Zirvede!

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜYLE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz’ün bulunduğu Kral Kaybederse dizisi, 11 Mart Salı akşamı yayınlanan 5. bölüm ile izleyicileri ekran başına topladı. Milyonlarca izleyici, dizinin yeni bölümünü takip ederken, yapım bu hafta reyting listelerinde zirveye oturdu ve en çok izlenen dizi oldu. Dizi, bir önceki hafta ekranlara gelen 4. bölümüyle de üç kategoride birinci sırayı elde etmişti.

KADRODAKİ BAŞARILI İSİMLER

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi tanınmış isimlerin yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu ve Cenan Çamyurdu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Dizinin yapımını OGM Pictures gerçekleştirirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenlik koltuklarında ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Kral Kaybederse, her Salı akşamı saat 20.00’de Star ile izleyiciyle buluşuyor.

SON BÖLÜMDEKİ OLAYLAR

Dün akşam yayınlanan diziye, Handan’ın yaptığı seçimle birlikte Kenan ve Özlem’in evlenmesi damga vurdu. Bu olaylar, izleyicilerin merakını artırarak diziye ilgi katıyor.