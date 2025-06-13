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Kredi Alamayan Şahıs, Bankayı Bastı

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ESKİŞEHİR’DE KREDİ İÇİN TUTUKLAMA OLDU

Eskişehir’de Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerindeki bir banka şubesine gelen Selim T., kredi almak istedi. Banka görevlilerinin olumsuz yanıtını alan şüpheli, arka sokakta bulunan aracından pompalı tüfeğini alarak, müşteri dolu bankaya girdi.

KISA SÜREDE İKNA EDİLDİ

Olayda panik ve korku yaşanırken, Selim T., banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından kısa süre içinde ikna edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bankanın dışına çıkarak tüfeğini bırakan Selim T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

KALABALIK OLUŞTU

Olay sonrası banka ve çevresinde yoğun bir kalabalık oluştu.

Olayı gören esnaf Metehan Şahin, “İçeriye geldiğinde yerde yatıyordu, yerde bir tane pompalı tüfek vardı zaten. Polis ekipleri gelmişti sanırım. Daha sonrasında şu anda polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Pompalı şahıs içerdeydi.” dedi.

Müşteri Kerim Hancı ise olayı şöyle aktardı: “Ben kart işlemleri için gelmiştim, bir tane polis arabası yanımda durdu. Sen ne yapıyorsun deyip silah doğrulttu, ben de şaşırdım. Şahıs çıktı, tüfeği kapıya yasladı. Polis müdahale etti. İçeride olayların ne olduğunu bilmiyorum.”

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