Kredi Kartı Aidatları Tüketiciyi Zorluyor

BANKALARIN ÜCRETLERİ VE TÜKETİCİLERİN SORUNLARI

Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların yıllık aidat adı altında tüketicilerden ücret talep ettiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, tüketicilere gelirlerinden fazla limit verildiğini vurgulayarak, kredi kartı aidatları ve kart limitleri konusunda tüketicinin korunması gerektiğini ifade ediyor. Kredi kartı, Türkiye ve tüketiciler için ciddi sorunlardan biri olarak devam ediyor. Her yıl bankalar, 65 milyar TL kredi kartı aidatı topluyor. Kart kullanarak geçimini sağlamaya çalışan tüketiciler, yüksek faiz oranlarının yanı sıra kart aidatları nedeniyle de maddi zorluk yaşıyor. Yılmaz, “Kredi kartı üzerinden tüketiciler birçok sorunla karşılaşmakta çünkü ülkemizde kredi kartı bir yaşam kartı haline gelmiş durumda. Bu nedenle yüksek faiz ödemelerine rağmen, bir de bankaların yıllık kart aidatı adı altında ücret talep etmeleri, tüketicilerimizi daha zor bir duruma sokmuştur” diyor.

TÜKETİCİ TALEPLERİNE REDDİYET

Yılmaz, derneklerden hukuki destek alınmasının gerektiğini belirtiyor. Son günlerde, kredi kartlarına dair tahsil edilen ücretlerin geri alınamayacağına dair sürekli derneği arayan tüketicilerin bulunduğunu aktarıyor. “Üzülerek belirtmek isterim ki, Merkez Bankası’nın yayınladığı tebliğ doğrultusunda, hakem heyetlerinde de yıllık kart ücretinin alınabileceğine ilişkin tüketici talepleri reddedilmektedir. Tüketicilerimizin kredi kartı aidatlarının iadesine ilişkin talepleri varsa, dernekten hukuki bir destek alarak başvuruda bulunmaları çok daha yerinde olacaktır” şeklinde konuşuyor.

KART AİDATLARINDA MÜDAHALE GEREKİYOR

Yılmaz, 6 ay hareketsiz kalan kredi kartlarından ücret alınamayacağını dile getiriyor. “Kendi talepleri olmaksızın tüketicilere sunulan kredi kartlarından ücret alınamaz” diyor. Ayrıca, finansal tüketicilere ilişkin yönetmelik ve Merkez Bankası tebliği üzerinden alınabileceğine dair düzenlemelere rağmen, dernek olarak görüşlerinin tüketiciyi koruyacak şekilde bakanlıktan görüş alındıktan sonra tebliğ ve yönetmeliklerin uygulanması gerektiği yönünde olduğunu belirtiyor. “Tüketicinin korunmasına ilişkin tüketici kanununa uygun olmadığını iddia ediyoruz” ifadesini de ekliyor.

KREDİ KARTI AİDATLARI ÖDENMEK ZORUNDA KALINIYOR

Eğer bankalar tüketiciden mutlaka kart ücreti alacaklarsa, maliyetini sunarak almaları gerektiğinin altını çizen Yılmaz, Türkiye’de yaklaşık 130 milyon kredi kartı bulunduğunu aktarıyor. “En azından 1 TL alınmış olsa 130 milyon TL eder” diyor. Düşündüğümüzde, en düşük limitlerin 500’ün üzerinde olmasının, yıllık kart aidatlarının yaklaşık 65 milyar TL olduğunu kanıtladığını belirtiyor. “Tüketici örgütleri olarak, eğer bankalar tüketiciden mutlaka kart ücreti alacaklarsa, kart maliyetini sunarken bunu alabilirler. Kredi kartının kullanım süresi 3 yıl olup, 3 yılda bir alsınlar diyoruz” şeklindeki görüşünü belirtiyor.

TÜKETİCİ BİLGİSİZLİĞİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Bankaların, kanuna göre, ilk yıl 2 katı, 2’nci yıl ise 4 katından fazla limit veremeyeceğini ifade eden Yılmaz, tüketicilerin bu konudaki yetersiz bilgilendirmesine dikkat çekiyor. “Tüketici, bankalara kredi kartı talebinde bulunduğu zaman, bankaların en azından tüketiciye ücretsiz bir kart konusunda bilgilendirme yapmaları zorunluyken, birçok tüketiciden aldığımız şikayetlere göre, ücretsiz kredi kartından haberleri olmadığını görmekteyiz” diyor. Ayrıca, kredi kartı alındığında, birçok tüketicinin birden fazla karta sahip olduğunu ve bunların yıllık gerçek gelirleri üzerinden belirlenmiş limitlerinin olmadığını belirtiyor.

ÜCRETLERİN FAZLA OLMASI KONUSUNDA TEPKİ

Yılmaz, hiçbir talep olmadan bankaların limit artırdığına dikkat çekiyor. “Tüketicinin elindeki 10 kartı nasıl izah edebilirler” diyerek, bu durumun yalnızca tüketiciyi dolandırmak amacıyla yapıldığını ifade ediyor. “Kendi kredi kartım üzerinden talebim olmaksızın her yıl bankalardan limitinizi artırdık diye mesaj alıyorum ve itirazda bulunuyorum. Ancak birçok tüketici, ihtiyaç duyduğu için yaşamını sürdürebilmek adına buna mahkum olup, bu ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle tüketicinin korunması gerekmektedir” şeklinde sözlerini tamamlıyor.