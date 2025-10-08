Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat 10 Ekim!

kredi-karti-borcu-olanlar-dikkat-10-ekim

BAŞVURU SÜRESİ SONUNA YAKLAŞILIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru dönemi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için kalan süre sadece 2 gün.

48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI

BDDK’nin 10 Temmuz tarihli kararıyla, bu düzenleme çerçevesinde borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenmeden, kart hamilleri için tahsis edilen kredi kartlarının limitleri artırılamayacak. Ayrıca, yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısım limit aşımı olarak sayılmayacak. Bu karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlemiş durumda.

