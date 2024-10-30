Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Şartları Açıklandı

MERKEZ BANKASI VE BDDK’DAN YENİ DÜZENLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bu konuya dair Kurul kararı da internet üzerinden duyuruldu. Yayınlanan karara göre, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimiz içinde yer alıyor.

YENİ FAİZ ORANLARI 24 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Resmî Gazete’de yer alan karar doğrultusunda, bireysel kredi kartlarına uygulanacak azami akdi faiz oranları, kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak değişecek. Belirlenecek yeni oranlar 24 Ekim’de kamuoyuna açıklanacak ve 1 Kasım’da yürürlüğe girecek. TCMB, bireysel kredi kartlarındaki yapılandırma süreçlerinde kullanılacak azami faiz oranını, referans faiz oranı olan yüzde 3,11 ile sınırladı.

İhtiyaç kredileri için, anapara ve faiz ödemeleri 30 günden fazla geciktiğinde, ek kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulacak. Ancak, borçlunun bu yapılandırma talebinde bulunabilmesi için 1 yıl içinde başvurması gerekiyor. Bu süreç, bireysel kredi kartlarında dönem borcunu asgari tutarda ödeyemeyenler için mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilme fırsatı sunuyor. Yapılandırma dahilinde, her aya düşen taksit tutarı, o ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Ayrıca, yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödenene kadar, banka kredisi limitinin artırılmasına izin verilmiyor. Kredi kartı borcu yapılandırma sürecine dair detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı ve bu konuyla ilgili bilgiler verildiğinde haberimizde yer alacak.