Kredi Kartı Borcunu 90 Gün Ödemeyin

KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ DURUMUNDAKİ SÜREÇ

Türkiye’de kredi kartı kullanımı giderek artıyor. Ancak bu artış, borçların ödenmemesi sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle faiz oranlarının yükselişi ve günlük harcamaların artması, birçok vatandaşın borçlarını zamanında ödemekte zorlanmasına neden oluyor. “Peki, kredi kartı borcu 3 ay boyunca ödenmezse ne olur?” sorusu bu noktada büyük bir önem taşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, bu sürecin detayları oldukça çarpıcı.

İLK İKİ AYLARDAKİ GECİKMELER

İlk ay gecikme durumunda, banka borçluya hatırlatma ve ihtar mesajları gönderiyor. Bu süre zarfında ödemeler yapılmadığında, ikinci ayda gecikme faizi uygulanmaya başlıyor. Ödeme yapılmaması halinde, idari takip süreci devreye girebiliyor. Yani, borçlu kişi, banka tarafından uyarılar alarak durumunu düzeltmezse, daha ciddi adımlar atılma ihtimali ortaya çıkıyor.

ÜÇÜNCÜ AYDA YASAL TAKİP SÜRECİ

Eğer borç üçüncü ayda hala ödenmemişse, bu durumda yasal takip süreci başlıyor. Bu süreçte banka avukatları devreye giriyor ve borçluya icra takibi başlatılabiliyor. Bu durum, yalnızca kısa süre içinde icra takibiyle sınırlı değil; aynı zamanda kişinin kredi notunu ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. “Bu aşamadan sonra kişi kara listeye alınarak, bankalarla çalışma koşulları zorlaşıyor.” Kredi ve kredi kartı başvuruları büyük ölçüde reddediliyor.

BORCU ÖDEYEMEYENLER İÇİN ÖNERİLER

Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödememek, uzun vadede finansal hayatı zorlaştıracak birçok sonuç doğurabiliyor. Bu durumda uzmanlar, borcunu ödeyemeyen kişilere bankalarıyla iletişime geçerek taksitlendirme veya yapılandırma talep etmelerini öneriyor. Kısacası, kredi kartı borcunu ertelemek kısa vadede bir çözüm gibi görünse de, uzun vadede hem maddi durumları hem de kredi sicilini olumsuz etkiliyor.