Kredi Kartı Limitleri Yükseldi! BDDK Uyardı

BDDK’DAN KREDİ KARTI LIMITLERİNE DÜZENLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı olarak artırdığını tespit etti. Denetimlerde, müşterilerin gelir bilgilerinin gerçek dışı bir şekilde yükseltildiği ve böylece limitlerin yasal sınırların üzerine çıkarıldığı belirlendi. Mevzuata göre bireylerin kredi kartı limitleri, aylık net gelirlerinin en fazla dört katına ulaşabiliyor. Ancak bazı bankaların bu sınırı aştığı ortaya çıktı. Örneğin, gerçek geliri 70 bin TL olan bir müşteri, gelirinin 198 bin TL olarak gösterilmesiyle 428 bin 50 TL limit tanımlandı. Oysa bu müşteriye yasal olarak en fazla 280 bin TL limit verilebilirdi.

USULSUZ UYGULAMALARA SERT TEPKİ

BDDK, usulsüz uygulamalarda bulunan bankalara yazılı uyarılar gönderdi. Kurumdan yapılan açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” denildi. BDDK, bankaların mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğini vurgularken, böyle bir uygulamanın devam etmesi durumunda daha ağır yaptırımların uygulanabileceğini ifade etti.

MÜŞTERİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, bazı müşterilerin bu tür limit artışları ile bilgileri dışında karşılaşabileceğini bildirdi. Bankaların mobil uygulamalarındaki “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatıldı. Bu adım, müşterilerin limitlerinin kendi onayları olmadan artırılmasını engellemek için önemli bir koruma sağlıyor.