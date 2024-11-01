Kredi Kartı Yapılandırma Süreci Başlıyor!

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iş birliği ile bireysel kredi kartlarına yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, 60 aya kadar biriken tutarlarını yapılandırma şansına sahip. Kredi kartı borcu yapılandırma ile ilgili merak edilenler arasında, bu uygulamanın ne zaman başlayacağı bulunuyor.

60 AYA KADAR YAPILANDIRMA İMKANI

Kredi kartı borcu yapılandırma konusu, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. BDDK, bireysel borçların 60 aya kadar yapılandırılması için vatandaşlara imkan sunacak. Özellikle asgari ödeme tutarını gerçekleştiremeyen ve kredi kartı limiti 50 bin lira ve üzerinde olan kişiler, bankaların belirleyeceği tarih hakkında bilgi arayışında. Kredi kartı borç yapılandırma uygulaması, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Merkez Bankası, 24 Ekim’de duyurduğu referans oranını yüzde 3.11 olarak belirledi.

BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ

Bireysel kredi kartı borçları, 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen borçlular, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilir. Her ay ödenecek taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Bu yapılandırma süreci, borçlular için rahatlama sağlama amacı taşıyor. Bu bağlamda, borçluların 1 yıl içerisinde yapılandırma taleplerini iletmeleri gerekiyor.