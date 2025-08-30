Kredi Oranları Düşüyor, Dikkat Edin! FAİZ YARIŞI Devam Ediyor

KREDİ PİYASASINDA GEVŞEME ADRİSİ

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasasında bir gevşeme süreci başladı. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini düşürmesiyle konut kredilerinde önemli bir yön değişikliği yaşandı. Kamu bankaları öncülüğünde ortaya çıkan kampanyalar, özel bankaları da harekete geçirdi. Milliyet’te yer alan bilgilere göre, bir kamu bankası konut kredisi faizini %2.69 seviyesine çekti. Diğer bir kamu bankası ise %2.79 faizle kredi kampanyası düzenledi. Özel bankalarda ise faizler %3.00 seviyesinin üzerinde kalırken, rekabetin artmasıyla birlikte oranlar yeniden güncellenmeye başladı.

FAİZ DÜŞÜŞÜNÜN ETKİLERİ

Şu an itibarıyla birçok özel banka faiz oranını %3.00 sınırına ve altına çekmiş durumda. Özel bankalarda 1 milyon TL kredi almak için %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 gibi oranlar bulunuyor. Kredi bankalarının arasında süren bu faiz yarışı daha da kızışır mı? Eylül ayının sonrasında %2.50 seviyeleri görülebilir mi? Kredi faizlerindeki hızlı düşüşler konut fiyatlarını nasıl etkileyecek? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu konuya dair düşüncelerini şöyle aktarıyor: “Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı kararları, gayrimenkul tarafında kredileri aşağı yönlü etkiledi. Konut kredisi hacminin 600 milyar TL’nin üzerine çıkması, konut kredisine olan ihtiyacın ne kadar fazla olduğunu gösteriyor.”

FAİZ SEVİYELERİ VE GELECEK PROJEKSİYONLARI

Kredi kısıtlamalarına rağmen insanlar, çekebilecekleri oranlarda kredileri kullanmaya devam ediyor. 11 Eylül tarihinde açıklanacak olan faiz kararında düşüş eğiliminin devam etmesi beklentisi var. %2.50 seviyelerinin ilk etapta zor görünmesine rağmen yıl sonunda bu oranların görüleceği düşünülüyor. Gayrimenkul sektörü için en önemli sıkıntılardan biri, konut kredilerine getirilen sınırlamaların varlığı. Kredi miktarlarının revize edilmesine ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Ticari kredilerde gayrimenkul alımı nedeniyle önemli avantajlar bulunuyor. Faiz oranları aylık %3.5 seviyelerinde olsa da, kredi kısıtlamalarına takılmamış olması dolayısıyla iş yerleri için bir avantaj sağlıyor. Kur korumalı mevduatın kapatılması, önümüzdeki dönemde gayrimenkule yönelimi artıracak.

KONUT FİYATLARIİN GELECEĞİ

Uzman, konut fiyatlarının yıl sonuna kadar %20 civarında artış göstermesini bekliyor. Tüketicilerin şu anda yüksek faizle kredi çekiyor olsalar da yapılandırma imkanı dikkate alınmalı. Faiz oranları %2.00 seviyelerinin altına düştüğünde, yapılandırma açısından avantajlar sağlanacak.