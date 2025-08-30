Kredi Piyasasında Faizler Düşüyor

2025’TE KREDİ PİYASASINDA GELİŞMELER

2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasasında bir gevşeme süreci başladı. Temmuz ayında Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesiyle konut kredilerinde belirgin bir dönüşüm yaşandı. Kamu bankaları bu süreçte öncü rol üstlenerek, özel bankaları da rekabete yönlendiren kampanyalar düzenlemeye başladılar.

YENİ FAİZ ORANLARI VE REKABET

Bir kamu bankası, konut kredisi faizini %2.69 seviyesine indirdi. Diğer bir kamu bankası ise %2.79 faizle kredi kampanyası başlattı. Özel bankaların faizleri ise %3.00 seviyelerinin üzerinde kalırken, artan rekabet neticesinde bu oranlar tekrar güncellenmeye başladı. Şu günlerde birçok özel banka faiz oranlarını %3.00 altına çekmeyi başardı. Örneğin, özel bankalar üzerinden 1 milyon TL kredi için %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 oranlarında teklifler bulmak mümkün.

FAİZLERDE GÜNCEL DURUM VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Bankalardaki faiz yarışı daha da kızışır mı? Eylül sonunda %2.50 seviyelerini görebilir miyiz? Kredi faizlerinde yaşanacak hızlı düşüşler, konut fiyatları üzerinde nasıl bir etki bırakacak? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili açıklamalarında; “Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı kararları, gayrimenkul sektöründe kredileri aşağı yönlü etkiledi” diyor. Konut kredisi hacminin 600 milyar TL’nin üzerine çıkması, konut kredilerine duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyor.

%2.50 FAİZ SEVİYESİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER

Kredi kısıtlamalarına rağmen insanlar çekilebilecek oranlarda kredi kullanmaya devam ediyor. Özelmacıklı, 11 Eylül’de açıklanacak faiz kararında düşüş eğiliminin devam etmesini beklediklerini belirtiyor. Faiz oranlarında %2.50 seviyelerinin şimdilik zor göründüğünü, ancak yıl sonunda bu oranları görebileceğimizi ifade ediyor. En büyük sorunlardan birinin konut kredilerine getirilen sınırlamalar olduğunu belirten Özelmacıklı, kredi miktarlarının mutlaka revize edilmesi gerektiğini vurguluyor.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIRMA BEKLENTİLERİ

Ona göre, “Ben konut fiyatlarında yıl sonuna kadar %20 civarında artış bekliyorum.” diyor. Tüketicilerin yüksek faizle kredi çekseler de yapılandırma imkanını unutmamaları gerektiğinin altını çiziyor. Faizler %2.00 seviyelerinin altına düştüğünde yapılandırma avantajları sağlanacağını belirtiyor.