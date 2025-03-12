Kremlin’den ABD’nin Ateşkes Önerisine Yanıt

ABD VE UKRAYNA HEYETLERİNDEN 30 GÜNLÜK ATEŞKES ÖNERİSİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Ukrayna delegasyonlarının Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirdiği uzun süreli toplantılar, 30 günlük ateşkes önerisinin ortaya çıkmasıyla uluslararası düzeyde önemli bir yankı uyandırıyor. Bu durum, Rusya’nın tepkisinin merakla beklenmesine yol açtı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu öneriye ilişkin ilk açıklamalarını yaptı ve Rusya’nın aceleci davranmayacağı ve ABD’den gelecek bilgilendirmeyi bekleyeceği mesajını verdi. Ayrıca, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık olduğunu vurguladı.

RUSYA’DAN TEDBİRLE YAKLAŞIM

Cidde’deki görüşmeler sonrası ABD’nin sunduğu 30 günlük acil ateşkes önerisi, Rusya’nın hangi tutumu sergileyeceği açısından merak ediliyordu. Peskov, bu soruya temkinli bir biçimde yanıt vererek, “Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bizi bu konuda bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor.” dedi. Bu sözler, Kremlin’in öneriyi değerlendirme sürecine dikkatli yaklaştığını gösteriyor. Peskov, yakında ABD ile bir görüşme yapılacağını doğrulasa da, bu görüşmenin hangi yetkililer arasında olacağına dair bilgi vermedi.

PUTİN VE TRUMP ARASINDA OLAĞANÜSTÜ GÖRÜŞME İHTİMALİ

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olabilecek bir telefon görüşmesi olasılığına da değindi. Putin’in daha önce nadir toprak elementleri ile ilgili olarak ABD ile iş birliği yapılabileceğini söylediğini hatırlatan Peskov, “Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa çok hızlı organize edilebilir. Mevcut iletişim kanalları, bunu kısa sürede mümkün kılıyor.” ifadesini kullandı. Ancak henüz somut bir istişarenin başlamadığını ekledi: “Fırsatlar var, ama şu anda bir görüşme yürütülmüyor.”

KURSK’TA RUS ORDUSUNUN HIZLANAN İLERLEYİŞİ

Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarına da değindi. Son dönemlerde Kursk bölgesinde hızlanan Rus ordusunun ilerleyişi ile ilgili bilgiler veren sözcü, “Ordumuzun ilettiği veriler, birliklerimizin Kursk’ta başarılı bir şekilde ilerlediğini ve militanların kontrolündeki bölgeleri kurtardığını gösteriyor. Süreç iyi ilerliyor.” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Rusya’nın sahadaki kazanımlarını ateşkes müzakerelerinde bir avantaj olarak kullanabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

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