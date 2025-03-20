Kremlin’den İmamoğlu Hakkında Açıklama

PUTİN’İN TÜRKİYE ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’yi ziyaret edebilme ihtimalini değerlendirdi. Peskov, “Hala geçerli olan bir davet var ve Rusya Devlet Başkanı bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı.” dedi.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI, TELEFON GÖRÜŞMESİNE ETKİSİ OLACAK MI?

Peskov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların, Putin ve Erdoğan arasında yapılacak bir telefon görüşmesine gerekçe olup olmayacağı konusunda sorulan soruya yanıt verdi. Peskov, “Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye’nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, Rusya ile Türkiye arasında bu hafta planlı bir telefon görüşmesinin bulunmadığını da ekledi.