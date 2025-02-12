Kremlin’den Ukrayna’nın Teklifine Çekinceli Yanıt

UKRAYNA’NIN TEKLİFİNE TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Kursk bölgesiyle ilgili ortaya koyduğu “toprak takası” önerisine karşı olduklarını açıkladı. Peskov, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KREMLİN’DEN UKRAYNA’YA UYARI

Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarına, özellikle de Kursk bölgesine yerleşmiş olduğunu vurgulayan Peskov, bu bölgenin müzakerelerde takas konusu edilmeyecek bir alan olduğunu ifade etti. Peskov, “Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak, orada kalırsa da yok edilecek.” şeklinde konuştu.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE AÇIKIZ

Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile barış müzakerelerine her zaman açık olduğunu belirtti. Ayrıca Rusya’nın NATO’ya tehdit oluşturmadığını belirterek, NATO’nun Rus sınırları yakınındaki askerî altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

KURSK BÖLGESİNİN STRATEJİK ÖNEMİ

Günümüzde Kursk, Rusya’nın savunma sanayisi ve enerji altyapısı açısından kritik bir bölge olarak tanınıyor. Bunun yanı sıra, Ukrayna sınırına yakın konumu sayesinde, Rusya’nın Batı cephesindeki askeri operasyonları için önemli bir lojistik merkez işlevi görüyor.