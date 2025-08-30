Kremlin Duyurdu: Erdoğan Ve Putin 1 Eylülde Buluşacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ŞİÖ ZİRVESİ’NE KATILIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Pekin yakınlarındaki Tiencin kentine gitmekte. Erdoğan, 1 Eylül’de genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek zirve oturumuna hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın belirttiğine göre Cumhurbaşkanı, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping’in yanı sıra diğer liderlerle de ikili görüşmeler yapacak.

Erdoğan’ın Çin’de gerçekleştireceği görüşmeler kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşması öngörülüyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 1 Eylül’de bir araya geleceğini açıkladı. Uşakov, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halinde ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar” şeklinde ifade etti.

Bu yılki ilk yüz yüze görüşmenin Çin’de gerçekleşeceğini belirten Uşakov, “Elbette ikili iş birliği konuları ve küresel gündem meseleleri de ele alınacak. Ukrayna konusu kesinlikle görüşülecek” dedi. Uşakov, Türkiye’nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarında önemli bir konumda bulunduğunu, İstanbul’un Rusya-Ukrayna müzakereleri için doğrudan bir platform olarak sunulduğunu ve Moskova’nın Ankara’daki yetkililere buna karşılık teşekkür ettiğini ekledi. Uşakov, “Ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya bölgesi ve benzeri bölgelerdeki son gerilimler de görüşmelerde ele alınacak” diye konuştu.