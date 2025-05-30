Kremlin: Görüşmeler 2 Haziran’da İstanbul’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın ardından Ukrayna’yı ziyaret etmeye devam ederken, Rusya’nın 2 Haziran’da Türkiye’de planladığı Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında Kremlin’den bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya dair yaptığı değerlendirmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e atıfta bulunarak, “Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir sonuca ulaşılması gerekiyor” dedi.

Ukrayna Görüşmeleri ve Zirve İhtimali

Peskov, açıklamasında, “Rus heyeti İstanbul’a gidiyor ve 2 Haziran’da Kiev ile yeni bir müzakere turu için hazır olacak” ifadesine yer verdi. Bunun yanı sıra, “Ukrayna görüşmeleri sonuç verirse, Putin-Zelenski zirvesini değerlendiririz” şeklinde konuştu. 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i İstanbul’da bekleyeceğini belirtmişti. Görüşmeler öncesinde Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Zelenski, Putin’in Türkiye’ye gelmemesi sebebiyle İstanbul’a görüşmeler için bir heyet gönderdi.

Ateşkes Koşulları Üzerine Görüşmeler

Kremlin’in bugünkü açıklamasında, İstanbul’da ateşkes şartlarının ele alınacağı bildirildi. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna’nın memorandum tasarılarının da görüşülmesi planlanıyor. Detayların ise kamuoyuna sunulmayacağı ifade edildi.