Kremlin: Heyet İstanbul’a gidecek, 2 Haziran

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELERİN HAZIRLIĞI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret devam edecekken, Rusya’nın Türkiye’de düzenlenmesini istediği Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e atıfta bulunarak, “Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir sonuca ulaşılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PUTİN-ZELENSKİ ZİRVESİ İÇİN HAZIRLIKLAR

Peskov, açıklamasında, “Rus heyeti İstanbul’a gidiyor ve 2 Haziran’da Kiev ile yeni bir müzakere turu için hazır olacak” dedi. Ayrıca, “Ukrayna görüşmeleri sonuç verirse, Putin-Zelenski zirvesini değerlendiririz” şeklinde bilgiler paylaştı. 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i İstanbul’da bekleyeceğini duyurmuştu. Görüşmelerin bir gün öncesinde Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşan Zelenski, Putin’in Türkiye’ye gelmemesiyle İstanbul’a görüşmeler için bir heyet yollamıştı.

Ateşkes Şartları Üzerine Görüşmeler

Kremlin’den bugün yapılan açıklamada, İstanbul’da ateşkes şartlarının ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, Rusya ve Ukrayna’nın memorandum tasarılarının görüşüşeceği, detayların ise kamuoyuna açıklanmayacağı ifade edildi.