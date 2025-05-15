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Kremlin: Putin’in İstanbul’a Gitme Planı Yok

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PUTİN’İN İSTANBUL SEYAHATİ YOK

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’a şu an için seyahat etme planının bulunmadığını duyurdu. Bir süredir beklenen barış müzakereleri henüz başlamadan, Kremlin’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Peskov, “ABD Başkanı Donald Trump kendisinin İstanbul’a gitmesi halinde Putin’in de İstanbul’a geleceğini söyledi. Putin İstanbul’a gidecek mi?” sorusunu yanıtlayarak, “Putin’in şu anda İstanbul’a gitme planı yok, ancak Rus heyeti orada ve Ukrayna ekibiyle görüşmeye hazır.” şeklinde konuştu.

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