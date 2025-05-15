Kremlin: Putin’in İstanbul’a Gitme Planı Yok

PUTİN’İN İSTANBUL’A SEYAHAT PLANI YOK

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’a seyahat etme durumu olmadığını bildirdi. Bugün İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine dair henüz bir adım atılmazken, Kremlin’den Putin’in İstanbul’a gitme ihtimali hakkında açıklama yapıldı.

PUTİN’İN İSTANBUL’A GİDİŞİ KONUSUNDA SORULAR YÜKSELDİ

Peskov, “ABD Başkanı Donald Trump kendisinin İstanbul’a gitmesi halinde Putin’in de İstanbul’a geleceğini söyledi. Putin İstanbul’a gidecek mi?” sorusuna yanıt verdi. Peskov, “Putin’in şu anda İstanbul’a gitme planı yok, ancak Rus heyeti orada ve Ukrayna ekibiyle görüşmeye hazır.” diyerek durumu netleştirdi.