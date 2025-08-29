Kremlin, Putin’in Zelensky ile Görüşme İhtimalini Dışlamıyor

BARIŞ ÇABALARI VE GÖRÜŞMELER

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabaları devam ederken, bir sonraki aşama olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi için çabalar sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PUTİN’İN GÖRÜŞME NİYETİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Putin ile Zelensky arasında herhangi bir görüşme olmayacağına dair açıklamasını değerlendiren Peskov, “Size Putin’in yaklaşımını hatırlatayım. O, böyle bir görüşme ihtimalini dışlamıyor.” ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETME İHTİMALİ

Peskov, Ukrayna konusundaki görüşmelere hazır olduklarını belirtti, ancak uzman seviyesinde yoğun bir faaliyet yürütülmediğini dile getirdi. Ayrıca, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleşen görüşmeye dair soruya yanıt vererek, Rusya’nın söz konusu görüşmeye ilişkin ayrıntıları paylaşmadığını ve bunun doğru olmadığını söyledi.

ÇİN İLE İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Putin’in 31 Ağustos’ta Çin’e yapacağı resmi ziyarete değinen Peskov, “Hem biz hem de Çinli dostlarımız, ortaklığımızın tüm potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığı konusunda hemfikiriz.” şeklinde konuştu. Peskov, Çin ile olan ilişkilere büyük değer verdiklerini vurguladı ve “Aramızda özel imtiyazlı stratejik ortaklık ilişkileri bulunuyor ve bu ilişkilerin kapsamı çok geniş.” dedi.