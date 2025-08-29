Kremlin, Putin’in Zelensky ile görüşme olasılığını kabul ediyor

BARIS ÇABALARI İÇİN GÖRÜŞME ÇABALARI

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabaları sürerken, gözler Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir görüşmeye çevriliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamalarda gündemdeki önemli konulara dair fikirlerini paylaştı.

PUTİN’İN GÖRÜŞME İHTİMALİNE YAKLAŞIMI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, Putin ile Zelensky arasında bir toplantı olmayacağına ilişkin değerlendirmelerine yanıt veren Peskov, “Size Putin’in yaklaşımını hatırlatayım. O, böyle bir görüşme ihtimalini dışlamıyor.” şeklinde konuştu. Ukrayna meselesiyle ilgili müzakerelerde hazır olduklarını belirten Peskov, şu an uzman seviyesinde yoğun bir faaliyetin yürütülmediğini ifade etti.

ÇİN İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Peskov, Putin’in 31 Ağustos’ta Çin’e düzenleyeceği resmi ziyarete de değindi. Peskov, “Hem biz hem de Çinli dostlarımız, ortaklığımızın tüm potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığı konusunda hemfikiriz.” dedi. Çin ile ilişkilerin çok değerli olduğunu vurgulayan Peskov, “Aramızda özel imtiyazlı stratejik ortaklık ilişkileri bulunuyor ve bu ilişkilerin kapsamı çok geniş.” açıklamasında bulundu.