Kripto İşlemlerinde Yeni Düzenlemeler Yürürlükte

KRİPTO PARALARIN DÜZENLENMESİ

Kripto paralar finans dünyasına hızla entegre oluyor. Birçok ülke, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına dair düzenlemeleri hızlandırıyor. Türkiye de bu gelişmelere katılıyor. Bu kapsamda, kripto varlık transferlerine ilişkin yeni düzenlemeler bugünden itibaren yürürlüğe girdi. 25 Aralık 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terör Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, sektörde önemli değişiklikler oluşturuyor.

DENETİM ALTINDAKİ İŞLEMLER

Yeni düzenleme ile birlikte, 15 bin lirayı aşan kripto işlemleri ek denetime tabi tutuluyor. Buna göre, bu tutarın üzerindeki işlemler için kimlik doğrulaması zorunlu hale geliyor. Ayrıca, platformlar bu sınırı aşan işlemleri MASAK’a bildirmekle yükümlü olacak. Şüpheli görülen işlemler ise daha detaylı bir incelemeye tabi tutulacak. Bu düzenlemenin kara para aklama ve yasa dışı finansman faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla getirildiği ifade ediliyor.

LİSANS ZORUNLULUĞU

Türkiye’de faaliyet göstermeyi amaçlayan her kripto para borsası, SPK’dan lisans alma zorunluluğuna tabi olacak. Lisans almamış olan platformlar Türkiye’de hizmet veremeyecek. Yurt dışında yer alan borsalar, Türkiye’de işlem yapabilmek için bir yerel temsilcilik açmak ve denetime tabi olmak durumunda kalacaklar.

KİMLİK DOĞRULAMA PROSEDÜRLERİ

Kripto para borsaları için Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Paranın Aklanmasını Önleme (AML) politikaları da sıkılaştırılmış durumda. Tüm kullanıcılar, hesap açarken kimlik doğrulama sürecinden geçmek zorunda kalacak. Büyük hacimli işlemler için ek belgeler ve gelir beyanı istenebilecek. Şüpheli işlemler, doğrudan MASAK’a bildirilecek.