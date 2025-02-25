Kripto İşlemlerinde Yeni Düzenlemeler Yürürlükte

KRİPTO PARALARIN DÜZENLENMESİNE YENİ ADIMLAR

Kripto paralar, finans dünyasında gittikçe daha fazla yer almakta. Birçok ülke, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeleri hızlandırıyor. Türkiye de bu ülkeler arasında aktif bir rol oynuyor. Bu çerçevede, kripto varlık transferlerine ilişkin yeni düzenlemeler, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

25 Aralık 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terör Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, sektörde önemli değişiklikler sağlıyor. Yeni düzenlemeye göre, tek seferde veya toplamda 15 bin lirayı aşan kripto işlemleri ek denetime tabi tutulacak. Bu kapsamda, bu tutarın üzerindeki işlemler için kimlik doğrulaması zorunlu hale geliyor. Ayrıca, platformlar belirlenen sınırı aşan işlemleri MASAK’a bildirmekle yükümlü olacak. Şüpheli görülen işlemler ise daha detaylı bir incelemeye tabi tutulacak. Bu düzenlemenin, kara para aklama ve yasa dışı finansman faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla getirildiği ifade ediliyor.

LİSANS ALMA ZORUNLULUĞU

Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen tüm kripto para borsalarına, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans alma zorunluluğu getirildi. Lisans almayan platformlar Türkiye’de hizmet veremeyecek. Ayrıca yurt dışından gelen borsalar, Türkiye’de işlem yapabilmek için yerel temsilcilik açmak ve bu denetime tabi olmak durumunda kalacak.

KİMLİK DOĞRULAMA PROSEDÜRLERİ

Kripto para borsaları için Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Paranın Aklanmasını Önleme (AML) politikaları daha sıkı bir hale getirildi. Tüm kullanıcılar, hesap açarken kimlik doğrulama sürecinden geçmek zorunda kalacak. Büyük hacimli işlemler için ek belge ve gelir beyanı talep edilebilecek. Şüpheli işlemler ise doğrudan MASAK’a bildirilecek.