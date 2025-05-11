Kripto Para Platformu Kapatıldı. 34 Milyon Avro Ele Geçirildi

KRİPTO PARA PLATFORMUNUN KAPATILMASI

Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt Başsavcılığı, kara para aklamaya karşı hiçbir önlem almayan ve kullanıcılarını tanıma prosedüründen muaf tutan “eXch” isimli kripto para takas platformunu nisan ayı sonunda kapattı. heise.de’de belirttiği gibi, bu operasyon kapsamında Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash gibi çeşitli kripto varlıklar ile sekiz terabaytı aşkın veri ele geçirildi. Ele geçirilen varlıkların toplam değeri yaklaşık 34 milyon avroya ulaştı. Bu operasyon, BKA tarihindeki en büyük üçüncü kripto varlık el koyma işlemi olarak kaydedildi.

KULLANICI TANIMA PROSEDÜRLERİ YETERSİZDİ

2014’ten beri hem normal internet hem de darknet üzerinde hizmet veren eXch, kullanıcıların kimlik doğrulaması yapmadan farklı kripto paraları birbirine çevirmelerine imkan tanıyordu. Yetkililer, platformda kurulduğu günden bu yana yaklaşık 1,9 milyar ABD doları değerinde kripto varlığın el değiştirdiğini; bu işlemlerin büyük bir kısmının suç gelirlerinin aklanması amacıyla yapıldığı yönünde şüpheler bulunduğunu aktardı. Şüpheli operatörler, ticari ölçekte kara para aklama ve internet üzerinden suç teşkil eden bir ticaret platformu işletmekle suçlanıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Platformun yöneticileri, 1 Mayıs’ta faaliyetlerini durduracaklarını duyurmuştu; ancak emniyet güçleri, kapanıştan önce harekete geçerek tüm verileri koruma altına aldı. BKA ve savcılık yetkilileri, uluslararası iş birliğiyle yapılan soruşturmanın sürdüğünü ve ele geçirilen kripto varlıkların akıbetinin mahkeme kararıyla belirleneceğini bildirdi. Ayrıca, kullanıcılar ve diğer takas hizmetlerinin benzer uygulamalara karşı dikkatli olmaları ve kara para aklama düzenlemelerine sıkı bir şekilde uymaları gerektiği konusunda uyarıldı.