Kripto Paralar Trump Tarifesiyle Değer Kaybetti

GÜNCEL KRİPTO PARA DEĞERLERİ

Bitcoin şu anda 94,341 dolar, Ethereum ise 2,513 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 3,01 trilyon doları buluyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,86 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri ise 302 milyar dolar olarak kaydedildi. 31 Ocak Cuma günü, spot Bitcoin ETF’lerine 318,6 milyon dolarlık, spot Ether ETF’lerine ise 27,8 milyon dolarlık giriş oldu. CoinTR Araştırma Departmanı’nın hazırladığı bültende, kripto para sektörü ile ilgili önemli gelişmeler üzerinde duruluyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ DÜŞÜŞ

Ether ve altcoinler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalata yönelik açıkladığı tarifelerin etkisiyle çift haneli düşüş yaşadı. Trump’ın tarifeleri sonrası, Ether (ETH) 3 Şubat’ta bir saat içinde %16 kayıpla 2,104 dolara geriledi. Ardından 2,521 dolara toparlansa da, Aralık 2024’te ulaştığı 4,078 dolarlık zirveye göre %38’lik bir düşüş yaşadı. Avalanche (AVAX), XRP, Chainlink (LINK) ve Dogecoin (DOGE) gibi önde gelen altcoinler son 24 saatte %20’den fazla değer kaybederken, toplam kripto para piyasa değeri %11,4 oranında azaldı ve 3,17 trilyon dolara düştü.

PİYASA HAREKETLİLİĞİ VE YATIRIMCI GÜVENİ

10x Research’un kurucusu Markus Thielen’e göre, bu keskin düşüş, yatırımcıların stop-loss emirlerinin devreye girmesiyle birleşen alıcı eksikliğinden kaynaklanıyor. Son haftalarda azalan işlem hacimleri, yatırımcıların piyasaya olan güveninin düştüğünü gösteriyor. Bitcoin (BTC) %6,8 düşüşle 94,743 dolara gerileyip, altcoinlerden palavan daha az etkilendi. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %61,1’den %64’e yükseldi, bu da riskten kaçan yatırımcıların altcoinlerden Bitcoin’e yöneldiğini gösteriyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi de 16 puan düşerek “Korku” bölgesine, 44 seviyesine indi.

TRUMP’IN TARİFELERİ VE LİKİDASYONLAR

Trump’ın tarifeleri, aşırı kaldıraçlı boğa piyasasına baskı yaparak, son 24 saatte 1,7 milyar dolardan fazla likidasyon gerçekleşmesine sebep oldu. ABD Başkanı’nın ithalat tarifelerinin açıklanmasının ardından kripto para piyasasında sert satışlar meydana geldi. Coinglass verilerine göre, 450.000’den fazla yatırımcıda likidasyon yaşandı. Bu likidasyonların 1,57 milyar doları long pozisyonlardan, 219 milyon doları ise short pozisyonlardan geldi. Yatırımcılar, yeni tarifelerin enflasyonu artırarak ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yüksek tutmasına neden olabileceğinden endişeli. Bitcoin son 24 saatte %7,8 düşüşle 91,300 dolara, Ethereum ise %20,1 kayıpla 2,104 dolara geriledi.

ABD’DE SPOT BITCOIN ETF’LERİNİN GELİŞİMİ

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri Ocak ayında yaklaşık 5 milyar dolarlık bir girişle güçlü bir başlangıç yaptı ve yıl boyunca 50 milyar doları aşabilecek bir yatırım akışı trendi yakalayabilir. Bitwise yatırım şefi Matt Hougan, spot Bitcoin ETF’lerine Ocak’ta 4,94 milyar dolar yatırım yapıldığını ve bu hızla devam etmesi halinde yıllık 59 milyar dolara ulaşabileceğini açıkladı. Ocak ayında en büyük giriş 3,2 milyar dolarla BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’sine oldu, onu 1,3 milyar dolarlık net girişle Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund izledi.

BITCOIN’DE BÜYÜK FİYAT HAREKETLERİ BEKLENİYOR

Bitcoin, Ocak ayını 102,400 dolardan kapatarak tarihinde ilk kez altı haneli kapanış yaptı. Trump’ın açıkladığı ithalat tarifeleriyle piyasada dalgalanmalar yaşansa da, Bitcoin 100,000 dolar seviyesinin üzerinde durarak boğalara güçlü bir kapanış sağladı. Ancak, bu kapanış sonrası Bitcoin 91,300 dolara düştü. Analistler, bu düzeltmelerin piyasanın zirveye ulaştığına dair bir gösterge olmadığını, uzun vadede yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor. Şubat ayı, tarihsel olarak Bitcoin için en güçlü aylardan biri olarak kabul ediliyor ve geçmiş veriler doğrultusunda BTC’nin büyük bir yükselişe hazırlanıyor.