Kripto Paralar Yükseldi: Trump Rezervi Açıkladı

KRİPTO REZERVİ AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süre beklenen kripto rezervini resmen duyurdu. Trump, Truth Social’daki resmi hesabından, BTC, ETH, XRP, SOL ve ADA’nın yer alacağı bir ABD Stratejik Kripto Rezervi kurulması için talimat verdi.

REZERVDEKİ KRUİPTO PARALAR GÜNCELLENDİ

Başkan, başlangıçta rezervin sadece XRP, SOL ve ADA’dan oluşacağını bildirdi. Ancak bir saat sonra bu açıklamasını güncelleyerek, BTC ve ETH’nin de rezervde yer alacağını belirtti. Trump, “Ve tabii ki BTC ve ETH, diğer değerli kripto paralar gibi, rezervin merkezinde yer alacaktır. Bitcoin ve Ethereum’u ben de seviyorum!” ifadesini kullandı. Kripto rezervinin, “Biden yönetiminin yıllardır sürdürdüğü yolsuz saldırıların ardından bu kritik sektörü yeniden ayağa kaldıracağını” savunan Trump, “ABD’yi dünyanın kripto başkenti haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım!” sözlerini ekledi.

KRİPTO PARALARDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

Duyurunun ardından, rezervde yer alacak kripto paralar sert bir yükseliş gösterdi. ADA, yüzde 80 oranında bir artışla dikkat çekti. Trump’ın açıklaması, kripto paralarda genel bir yükseliş hareketini başlattı, en büyük artışlar BTC, ETH, SOL, XRP ve ADA’da kaydedildi. Bitcoin, yüzde 8’den fazla bir artışla 92 bin dolara yaklaşırken, Ether kısa sürede yüzde 14 değer kazanarak 2 bin 500 dolar seviyesini gördü. XRP, SOL ve ADA ise daha güçlü artışlar yaşadı. XRP, yüzde 36 artışla 3 dolara ulaşırken, SOL yüzde 28 artışla 180 dolara geldi. En yüksek artışı elde eden ADA, yüzde 80 değer kazanarak 1.15 dolara dayandı.