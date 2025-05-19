Kripto Sahipleri Güvende Değil

FRANSA’DA KRİPTO PARA KAÇIRMA VAKALARI ARTIYOR

Wall Street Journal’ın aktardığına göre, Fransa’da son aylarda en az beş kripto parayla bağlantılı kaçırma vakası meydana geldi. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde benzer durumların yaşanmasının ardından, kripto topluluğundaki bireylerin kişisel güvenliklerini artırmak amacıyla önlemler aldığı göze çarpıyor. Birçok yatırımcı, sosyal medya hesaplarını gizli hale getiriyor ve ev adreslerini açık platformlardan kaldırmaya çalışıyor.

KAÇIRILMA OLAYLARI DEVAM EDİYOR

WSJ’nin verdiği bilgilere göre, Paris’te kripto para borsası Paymium’un yöneticisinin eşi ve çocuğu, geçtiğimiz hafta üç kişi tarafından kaçırılmak istendi. Ancak saldırganlar planlarını gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı. Ocak ayında ise Fransa’da Ledger şirketinin kurucu ortağı David Ballan kaçırıldı. Suçlular, Ballan’dan 10 milyon euro fidye talep etti ve parmağını kesti. Şirketin, 3 milyon euro ödeme yaptığı, fakat kripto varlıkların dondurulması nedeniyle büyük bir kısmının geri alındığı öğrenildi.

BENZER OLAYLAR KAYDEDİLİYOR

Mayıs ayında, bir Maltalı kripto girişimcisinin babası Paris’te köpeğini gezdirirken aynı şekilde kaçırıldı ve onun da parmağı kesildi. Devam eden soruşturmalarda, 18 ila 26 yaşlarındaki birçok kişi gözaltına alındı. Ayrıca, geçtiğimiz hafta Bloomberg, kripto para borsası Binance’in saldırıya uğradığını bildirdi. Suçlular, çalışanlara rüşvet teklif ederek kişisel verilere ulaşmaya çalıştı. Kraken isimli başka bir borsa da benzer bir saldırıya maruz kaldığı iddia ediliyor.