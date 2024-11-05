“Kripto Varlık Derneği Kuruldu: Gelecek İçin”

KRİPTODER’İN KURULUŞU VE HEDEFLERİ

Türkiye’de kripto varlıklar ve blokzincir teknolojileri alanında bilinçlenme ile düzenleme çalışmalarını öncülük etmek amacıyla Kripto Varlık Derneği (KRİPTODER), Şenol Vatansever’in kurucu başkanlığında faaliyetlerine başladı. Dernek, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini harekete geçirerek piyasalarda güven ortamı oluşturmayı ve sektörde düzenleyici bir yapı kurulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE İŞ BİRLİĞİ

Tanıtım etkinliğinde konuşma yapan Vatansever, Türkiye’nin kripto varlık ekosisteminde bölgesel bir lider olabileceğine dikkat çekti. Sektör paydaşlarıyla iş birliğini güçlendirecek projeler ve eğitim çalışmalarıyla sağlıklı bir gelişim sağlamayı planladıklarını ifade etti.