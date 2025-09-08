Kripto Varlıklara Haciz Geliyor

İCRA SÜREÇLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Adalet Bakanlığı’nın İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu, icra süreçlerine yönelik önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Taslağa göre, kanun metnine kripto varlıklara haciz konulabileceği ifadesi açıkça eklenecek.

MEVZUATTaki BELİRSİZLİK ORTADAN KALKIYOR

Mevcut durumda, kripto varlıkların haczedilip haczedilemeyeceği belirsizdi. Yeni düzenleme sayesinde bu belirsizlik ortadan kalkacak ve dijital varlıkların icra kapsamında ele alınması sağlanacak.

KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARI DEVREYE GİRECEK

Haciz işlemleri, kripto hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilecek. Borçlular, mal beyanında kripto paralarını da bildirmek zorunda kalacak. Böylelikle dijital varlıkların saklanması ve paraya çevrilmesi süreci de düzenlenmiş olacak.

DEĞER TESPİTİ UZMANLARA EMANET

Haczedilen kripto varlıkların değer tespiti ise bilirkişiler tarafından yapılacak. Saklama ve satış işlemlerine ilişkin esaslar ise çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Böylece icra süreçlerinde dijital varlıklar, klasik mal varlıkları gibi işlem görmeye başlayacak.