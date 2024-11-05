“KRİPTODER’in Kuruluşu Kripto Varlıklar İçin Dönüm Noktası”

KURULUŞUN HEDEFLERİ

Türkiye’de kripto varlıklar ve blokzincir teknolojileri alanında bilinçlenme ile düzenleme faaliyetlerine liderlik etmeyi hedefleyen Kripto Varlık Derneği (KRİPTODER), Şenol Vatansever’in kurucu başkanlığında faaliyetlerine başladı. Dernek, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini harekete geçirmeyi, piyasalarda güven ortamı oluşturmayı ve sektörde düzenleyici yapı kurulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Tanıtım etkinliğinde konuşan Vatansever, Türkiye’nin kripto varlık ekosisteminde bölgesel bir lider olabileceğini vurguladı ve sektör paydaşlarıyla iş birliği yaparak sağlıklı bir gelişim için projeler ile eğitim çalışmaları gerçekleştireceklerini belirtti.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENME ÇALIŞMALARI

Kripto varlıklar ve blokzincir teknolojileri hakkında eğitim, seminer ve etkinlik düzenleyerek toplumu bilinçlendiren KRİPTODER’in kurulumu tamamlandı. Kurucu Başkan Şenol Vatansever, KRİPTODER’in kuruluşunun, kripto varlık dünyasında Türkiye için güçlü bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti. Kripto varlıkların son on yılda hem finansal sistemde hem de küresel ekonominin birçok alanında yeni bir dönem başlattığını anlatan Vatansever, “Blokzincir teknolojisinin güvenlik, şeffaflık ve merkeziyetsizlik gibi devrim niteliğindeki özellikleri, toplumsal ve ekonomik yaşamda çeşitli dönüşümlere yol açıyor. KRİPTODER olarak bu dönüşümü en sağlıklı ve güvenli şekilde destekleyeceğiz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GÜVEN ORTAMI

Kripto varlıkların yalnızca bireylerin yatırımlarıyla sınırlı olmadığını, toplumsal dönüşümü temsil ettiğini belirten Vatansever, “Dünya genelinde milyonlarca insan, finansal özgürlüğe ulaşmak için kripto varlıklardan faydalanıyor. Ülkemizde de bu gelişmeleri sahiplenip doğru yönlendirmek bizim en büyük hedefimiz. Türkiye, kripto varlık ekosisteminde potansiyel bir bölgesel lider olabilir ve KRİPTODER olarak bu hedefe ulaşmada öncü rol oynamayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Vatansever, sektördeki bireylerin ve şirketlerin sayısının hızlı bir şekilde arttığını belirterek, güven ortamının tesis edilmesi ve sektörün yasal altyapısının güçlendirilmesi için iç iş birliği sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

DİJİTAL DEVRİMİ YAKALAMAK

Dünyada blokzincir teknolojisinin kullanım alanlarının genişlemeye devam ettiğinin altını çizen Vatansever, “Ülke olarak bu dijital devrimi yakalamalı ve yenilikçi teknolojileri bireyler ve kurumlar için faydalı bir hale getirmeliyiz. KRİPTODER’in misyonu, sektördeki gelişmelere rehberlik etmek ve toplumun her kesiminin bu dönüşümden yararlanmasını sağlamak olacak. Hedefimiz, Türkiye’yi küresel kripto varlık ekosisteminde önemli bir oyuncu haline getirmek” dedi. Ayrıca Vatansever, bu alanda kurulan ve kurulacak dernekleri bir federasyon altında birleştirerek daha güçlü bir sivil toplum yapısı oluşturmayı da hedeflediklerini bildirdi.

YENİ YATIRIM ALANLARI VE FIRSATLAR

CryptoPowerEx CFO’su Gökhan İlikli, kripto piyasasıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması ve SPK denetimi sayesinde sektörün potansiyelini kullanma imkanı bulduğunu belirtti. İlikli, “Bu alan, vatandaşın yatırım yapacağı yeni bir fırsat doğuruyor. Kripto piyasası, uluslararası sermayenin de Türkiye’ye yönelmesine olanak tanıyacak.” dedi. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan ise, kripto piyasasının küresel belirsizlikleri barındırdığını ifade ederek, Türkiye’nin kendi sistemini geliştirebileceğini ifade etti.

PANEL GÖRÜŞLERİ

KRİPTODER tanıtım etkinliği kapsamında düzenlenen panellerde, moderasyonunu üstlenen Prof. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve Prof. Dr. Güner Gürsoy, konuşmacılara kripto varlıklar ve blokzincir teknolojileri hakkında düşüncelerini paylaştı.