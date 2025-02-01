Kristal Marmara Ödüllerinde Ünlüler Geçidi

UNUTULMAZ BİR GECE

Marmara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Kristal Marmara Ödülleri gecesi, birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Marmara İşletme Kulübü öğrencileri tarafından organize edilen ödül töreni, önceki akşam İstinye Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Gece boyunca, öğrenciler hayranı oldukları sanatçılar ile birlikte fotoğraf çekildi.

ŞAŞIRDIĞIM TEKLİF

Şarkıcı Melike Şahin, “yılın en iyi şarkısı” ödülüne layık görüldü. “O Ses Türkiye” jürisi hakkında düşüncelerini paylaşan Şahin, “Benim için inanılmaz. Hâlâ şoktayım. Çok eğlenceli ve keyifliymiş. En acemileri olduğum için panikledim. Ama bütün jüri üyesi arkadaşlarım yardımcı ve destek oldu. İlerleyen bölümlerde açılacağım. Teklif geldiğinde de çok şaşırdım. Sonra düşününce ‘neden olmasın’ dedim ve yarışmadayım.” dedi.

ÜNİVERSİTE TÖRENLERİ

Yalçınkaya, MasterChef Türkiye ile “yılın en iyi yarışma programı” ödülüne sahip oldu. Şef Mehmet Yalçınkaya, oğul Utkan Yalçınkaya ile birlikte geceye katıldı. Yalçınkaya, “Üniversite törenleri her zaman çok önemli. Öğrenci kardeşlerim, bizi bu ödüle layık gördüğü için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GURURUN TARİFİ

Rahimcan Kaplan, “en iyi çıkış yapan oyuncu” ödülünü alarak duygularını paylaştı. Oyuncu, “Yaşça yakın olduğum insanlardan bu ödülü almak çok gurur verici” şeklinde ifade etti.

İYİ OYUNCULUK VURGUSU

Mert Yazıcıoğlu, “yılın en iyi erkek oyuncusu” seçildi. Rol arkadaşı Mert Turak’ın “Rolüm yüzümden tepkiler alıyorum. Yüzüme tüküren teyzeler olmuyor değil” açıklamasını değerlendiren Yazıcıoğlu, “Çok iyi oynuyor. İnsanlar etkisinde kalıyor.” dedi.