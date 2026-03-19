Küba’ya Enerji Yardımı İçin Rus Tankerler Yolda

ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’yı enerji yoluyla sıkıştırma stratejisi, Rusya’nın son hamlesiyle yeni bir aşamaya taşındı. Denizcilik istihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rus petrolü taşıyan iki büyük tanker, ABD’nin deniz ablukasını aşmak için Küba’ya doğru yola çıktı.

KARANLIĞA GÖMÜLEN ADAYA CAN SİMİDİ

Pazartesi günü ülke genelinde enerji şebekesinin çökmesiyle karanlığa gömülen Küba, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Bu kritik dönemde Rusya, Küba ile dayanışma göstererek harekete geçti.

DEV TANKERLER YOLA ÇIKTI

Rusya’ya ait olan petrol ve doğalgaz taşıyan iki tanker, derin bir enerji krizi yaşayan Küba’ya doğru yola çıktı. Gemi kulelerin bu ay sonuna kadar Küba limanına ulaşması bekleniyor. Rus bayraklı Anatoly Kolodkin isimli tanker, Primorsk limanından hareket ederek Küba’nın Matanzas limanına yaklaşıyor. Tahminlere göre, yaklaşık 730 bin varil Rus ham petrolü taşıyan bu tanker, ay sonuna kadar Matanzas’a ulaşacak. Hong Kong bayraklı Sea Horse gemisinin ise yaklaşık 27 bin ton Rus yapımı yakıt ile önümüzdeki Pazartesi günü adaya ulaşması bekleniyor.

TRUMP’IN ABLUKA BASKISI YÜZÜNDEN SEVKIYATLAR DURDU

Küba’nın geleneksel enerji tedarikçileri, Trump yönetiminin güçlü baskıları nedeniyle sevkiyatlarını durdurma kararı aldı. 3 Ocak’ta Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlenen operasyon sonrasında Venezuela’dan, Meksika’dan ise 9 Ocak’tan beri adaya petrol ulaşmamış durumda. Kendi enerji ihtiyacının yalnızca yüzde 40’ını üretebilen Küba’da hastanelerde ameliyatlar iptal edilmekte, gıda ve temizlik hizmetleri durma noktasına gelmiş durumda.

KÜBA’YI ALMA ONURU BENİM OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, “Küba’yı alma onuru benim olacak. Küba’yı aldığımda orada istediklerimi yapabileceğimi düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı. Bu sözler, Havana yönetiminde sert tepkilere yol açtı. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, yaptığı açıklamada, “ABD, anayasal düzeni zorla devirmekle bizi açıkça tehdit ediyor. Herhangi bir dış saldırgan, aşılmaz bir direnişle karşılaşacaktır.” sözleriyle durumu değerlendirdi.

GÖZLER KARAYİP DENİZİ’NDE: RUS GEMİLERİ GEÇECEK Mİ?

Şu an dikkatler, ABD donanmasının uyguladığı deniz ablukasının Rus tankerleri tarafından nasıl aşılacağına çevrildi. Kremlin, Küba yönetimiyle sürekli temas sağladıklarını ve her türlü yardıma hazır olduklarını belirtirken; bu sevkiyatın engellenmesi durumunda Washington ile Moskova arasında direkt bir gerginlik yaşanmasından endişe ediliyor.