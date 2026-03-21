Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Şok Edici İddialar Ortaya Çıktı

Türkiye’nin konuştuğu olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre rapçi Canbay & Wolker grubunun üyesi Vahap Canbay, bir süre önce ilişkisini sonlandırdığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışma arzusu taşıyordu. Bunun üzerine Canbay, aralarına iyi olan arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) destek istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitmeye karar verdi. Grup, araçta beklediği esnada, iddialara göre çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen bazı şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FAİLİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sabah’ta yer alan habere göre, İstanbul’da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesi olayının faillerinden birisinin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu tespit edildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun geçmişte Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir ilişki yaşadığı da ortaya çıktı.

ALEyna KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, cinayetle ilgili olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alındı. Emniyette görgü tanığı olarak ifade veren rapçi Canbay, olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalaycıoğlu’nun gözaltını almasına karar verdi. Kalaycıoğlu’nun Cinayet Buro’daki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.