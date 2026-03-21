Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Şok Gelişmeler

Türkiye’nin gündemindeki olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubunun üyesi Vahap Canbay, bir süre önce ilişkisini sonlandırdığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelme isteği taşıyordu. Canbay, arası iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun stüdyosunun önüne gitti. Araç içinde beklerken, iddialara göre çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırıda bulundu. Saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ARMATÖRÜN OĞLU İDDİA EDİLİYOR!

Haberlerde yer alan bilgilere göre, İstanbul’da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüne neden olan şahsın, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Ayrıca, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun daha önce Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile aşk yaşadığı da ortaya çıktı.

ŞARKICI KALAYCIOĞLU GÖZALTINDA!

Kan donduran cinayetle ilgili olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alındı. Görgü tanığı olarak emniyette ifade veren rapçi Canbay, olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdü. Bu iddialar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalaycıoğlu’nu gözaltına alarak işlemlerini sürdürdü. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

