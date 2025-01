Kübra Par Özür Diledi: Bana Yakışmadı

DİKKAT VE ÖZEN AÇIKLAMASI

Televizyonculuğun her zaman dikkat ve özen talep eden bir meslek olduğunu belirten Kübra Par, “Yıllarımı verdiğim bu meslekte her zaman bu bilinçle hareket etmeye çalıştım. Fakat dün bir an basiretim bağlandı. Jenerik müziğe girince yayından çıktığımızı zannettim, kamera uzaklaştı zannettim ve bana hiç yakışmayan bir davranışta bulundum. Bana hiç yakışmadı” şeklinde konuştu.

HAREKETİMİN SEBEBİ

Par, “Neden böyle bir hareket yaptım?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Birkaç gündür çıkışta ana haberden 1-2 dakika geç çıkıyordum ve bizden sonraki programın yayın dilimine giriyorduk. Bilenler bilir, bizde o dakiklik çok önemlidir. Yayın arasında da yönetmenimizle bu konuda bir espri yaptık ve iddialaştık. Haber bitiriminde jenerik girdi. Kendisi kulağıma bir espri yaptı. Yayından vaktinde çıktığımızı düşünerek kendisine o hiç uygun olmayan şakayı yaptım. O anlar kameralara yakalanmış maalesef.”

UYARI VE İNCELEME

Yaptığı hareketin yayının içeriği ya da dünkü gündemle bir ilgisi bulunmadığını vurgulayan Par, “Bu şekilde yorumlandığı için ayrıca çok üzgünüm” ifadelerine yer verdi. Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kübra Par’ın bu hareketini “terbiyesizlik” olarak tanımladı. Şahin, özgür gazeteciliğin sınırlarını hatırlatarak, RTÜK’ün bu konuda inceleme başlattığını bildirdi. Konunun ilk RTÜK toplantısında ele alınacağı ve bu bağlamda bir rapor hazırlanacağı belirtildi.